Условия
Процесс сделки
О ломбарде
Онлайн-оценка

Ломбард часов
Swiss House

Скрольте вниз

В ломбарде швейцарских часов “Swiss House” предоставляются лучшие и самые выгодные условия скупки и выкупа ювелирной продукции, драгоценных камней, в том числе бриллиантов, и брендовых наручных часов. В нашей компании мы руководствуемся главным принципом, основанном на паритетных началах. Мы стараемся находить индивидуальный подход к каждому клиенту, гарантируем предельную честность и максимально выгодные условия кредитования. Мы стараемся обеспечить полную конфиденциальность, а также быстрое и безопасное заключение сделок. Нашим клиентам достаточно иметь при себе изделие и личный паспорт для успешного оформления. Наши профессиональные специалисты проводят оценку и экспертизу изделий под непосредственным контролем клиентов. Так же быстро составляется договор о выкупе и выдача средств. Оставленные под залогом изделия надежно и безопасно хранятся в специализированных сейфовых комнатах, доступ к которым посторонних лиц категорически исключен, на согласованный период. Мы отмечаем, что для некоторых изделий, как эксклюзивные ювелирные работы или часы с драгоценными камнями, у нас может увеличиться залоговая стоимость. Ломбард часов “Swiss House” приглашает всех желающих в любой удобный момент обратиться к нам за помощью с выгодным и быстрым решением финансовых вопросов.

Условия

Минимальный набор документов

Для совершения сделки Вы должны быть совершеннолетним и иметь при себе паспорт гражданина РФ.

Возраст 18+
Наличие паспорт гражданина РФ

Процесс

Шаг 1
Оценка изделия

В нашем комфортабельном офисе производится финальная оценка изделия.

Шаг 2
Оформление документов

Мы заключаем с Вами договор и подписываем все необходимые бумаги. Процесс займет не более 10 минут.

Шаг 3
Выдача денег

Мы получаете деньги наличными. До 30 миллионов рублей в день обращения.

О ломбарде

"Мы крайне ценим свою репутацию на рынке ломбардных услуг. Считаем своим приоритетом безопасность и комфорт в сотрудничестве с нашими клиентами."
Репутация

Уже более 10 лет мы работаем на часовом рынке Москвы и заработали себе надежную репутацию среди наших клиентов

Быстрая сделка

У нас можно получить деньги без лишней бумажной волокиты с Вас только часы и паспорт. Уважаем и ценим время наших клиентов и в оперативные сроки можем провести оценку и выкупить изделия

Полная анонимность и безопасность

Мы гарантируем полную безопасность сделки, посторонние лица никогда не узнают о совершенных Вами сделок у Нас.

Онлайн-оценка

Дорого купим ваши швейцарские часы
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Наш адрес:
Москва, Пушкарёв переулок, 11

График работы:

Понедельник - Пятница: 10:00-20:00
Суббота: 11:00-17:00,
Воскресенье - Выходной день
E-mail:
info@chrono-house.ru


Оценка изделий в мессенджерах:
+7 (915) 357-72-68