В ломбарде швейцарских часов “Swiss House” предоставляются лучшие и самые выгодные условия скупки и выкупа ювелирной продукции, драгоценных камней, в том числе бриллиантов, и брендовых наручных часов. В нашей компании мы руководствуемся главным принципом, основанном на паритетных началах. Мы стараемся находить индивидуальный подход к каждому клиенту, гарантируем предельную честность и максимально выгодные условия кредитования. Мы стараемся обеспечить полную конфиденциальность, а также быстрое и безопасное заключение сделок. Нашим клиентам достаточно иметь при себе изделие и личный паспорт для успешного оформления. Наши профессиональные специалисты проводят оценку и экспертизу изделий под непосредственным контролем клиентов. Так же быстро составляется договор о выкупе и выдача средств. Оставленные под залогом изделия надежно и безопасно хранятся в специализированных сейфовых комнатах, доступ к которым посторонних лиц категорически исключен, на согласованный период. Мы отмечаем, что для некоторых изделий, как эксклюзивные ювелирные работы или часы с драгоценными камнями, у нас может увеличиться залоговая стоимость. Ломбард часов “Swiss House” приглашает всех желающих в любой удобный момент обратиться к нам за помощью с выгодным и быстрым решением финансовых вопросов.

